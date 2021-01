Dramma nel Lazio, 23enne sardo muore in un incidente: addio a Dante Cappai

Tragico incidente in provincia di Roma, a Montorio Romano. Un’auto, con a bordo due giovani, è uscita fuori strada. Sono morti entrambi: uno dei due, un 23enne, Dante Cappai, era di origine sarda. Stando a quanto riportano vari quotidiani locali, Cappai si era trasferito nel Lazio insieme alla famiglia da qualche anno, e lavorava come autista di Ncc. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Come si legge anche sul sito dell’Agi, infatti,secondo una prima ricostruzione dei fatti, non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell’incidente, nel quale uno dei due giovani è morto sul colpo, mentre l’altro è deceduto in ambulanza, durante il trasferimento in ospedale, e dopo i disperati tentativi del personale sanitario del 118 di rianimare il ragazzo operati sul luogo del sinistro. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della locale stazione di Nerola e i colleghi del reparto operativo della compagnia di Monterotondo, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica, e le cause, del terribile incidente.