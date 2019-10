Lavoro in Sardegna, incentivi e contratti stagionali più lunghi: le risposte della Regione ai giovani

Lavoro in Sardegna e contratti stagionali più lunghi: le risposte della regione ai giovani. L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha pubblicato le FAQ riguardanti l’avviso a sportello “Destinazione Sardegna Lavoro” per la concessione di incentivi per l’estensione della durata dei contratti di lavoro stagionali e l’allungamento della stagione turistica per l’annualità 2019.

L’obiettivo dell’avviso è favorire la ripresa del settore turistico attraverso l’erogazione di incentivi finalizzati al prolungamento della stagione turistica, in particolare, l’intervento mira a migliorare la competitività delle “Imprese del Turismo”, attraverso la riduzione dei costi di esercizio delle strutture favorendo il mantenimento dei posti di lavoro.

Consulta i documenti su RAS https://bit.ly/2OuQHdQ