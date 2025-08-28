Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere di Sant’Elia, effettuati dal Comune di Cagliari, lunedì 1° settembre sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il quartiere di Sant’Elia dalle 8 fino alle 16: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.
Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.