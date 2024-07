Lavaggio delle strade ad agosto a Cagliari, Fdi: “Da Zedda nessuna novità, facciamo la stessa cosa da 3 anni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Continua la bulimia comunicativa della giunta Zedda ter. Argomento del giorno: pulizie straordinarie di piazze e marciapiedi. Scatta l’operazione “Cagliari limpia!”. Praticamente la ripetizione di quello che si fa già da 3 anni a questa parte”. Pierluigi Mannino, capogruppo Fdi attacca il primo cittadino Massimo Zedda sulla pulizia straordinaria della città, annunciata oggi.

“L’amministrazione precedente aveva eliminato il divieto di sosta per la meccanizzata, che aveva creato solo disagi per i cittadini e rimodulato lo spazzamento con operatori supplementari, introducendo i lavaggi integrativi in centro storico. Tutto ciò era stato disposto dagli uffici competenti, ovviamente di concerto con l’appaltatore.

Per quanto riguarda il futuro appalto”, conclude, “l’assessore in carica potrà partire dalla delibera 53/2024 e non dimenticare, come in precedenza, di inserire il lavaggio permanente dei marciapiedi e colmare tutte le lacune del precedente appalto che ancora oggi comportano una situazione di degrado diffuso”.