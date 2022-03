Launeddas e canto a tenore, l’omaggio struggente del coro per l’addio a Paolo Isola: “Buon viaggio”

Launeddas e canto a tenore. L’omaggio struggente del coro polifonico Santu Asili ‘e Monti per l’addio al giovane Paolo Isola. Il canto ha accompagnato il funerale del giovane morto due giorni fa a Senorbì. Stava tornando a casa al volante della Fiat 600, quando ha perso il controllo dell’auto ed è andato a urtare contro un muro in via Sicilia: aveva solo 24 anni. Era un cantante molto conosciuto e apprezzato (la sua voce primeggiava nel coro diretto da Salvatore Erriu da più di dieci anni), muratore e futuro operaio in un’azienda di infissi. Il 24enne lascia il padre, la madre Emanuela e due fratelli più piccoli, Lorenzo e Andrea. UN addio molto toccante, in tantissimi hanno presenziato al funerale durante la messa, officiata da ben quattro sacerdoti. C’erano i tanti amici di Paolo, dei suoi fratelli e dei suoi genitori, ma anche molta gente comune che è rimasta choccata per il terribile incidente che ha strappato un’altra giovane vita sarda.

Ieri, in esclusiva a Casteddu Online, il padre del 24enne, Pier Luigi Isola, l’aveva ricordato tra le lacrime: “Aveva un colloquio per lavorare in una ditta di infissi. Forse stava correndo troppo, forse ha avuto un malore: sognava di diventare un grande cantante”. Il suo ricordo si può leggere, o rileggere, qui.