Una tragedia assurda quella avvenuta questa mattina sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Una lastra di metallo è caduta da un camion, travolgendo l’auto del medico Marco Giannini. Il 38enne ha sbandato sfondando il guardrail, finendo la sua corsa in un fossato. Sul posto, Vigili del Fuoco e personale del 118, che nulla ha potuto fare per salvare il giovane medico originario di Pontedera ma in servizio all’ospedale di Livorno dove si occupava della preparazione dei farmaci per le varie terapie oncologiche. Sull’esatta dinamica dell’incidente sta indagando la polizia stradale.