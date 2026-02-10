Ha fatto il giro del web la proposta di matrimonio dell’arbitro tedesco Pascal Kaiser al suo compagno allo stadio di Colonia alcuni giorni fa. “Voglio che tutti vedano che amo questa persona. Un uomo. Come uomo. Nel calcio”, le parole dell’arbitro. Un gesto bellissimo, forte, e coraggioso. Un termine che non dovrebbe essere legato ad una proposta di matrimonio, ma come lo stesso Kaiser ha evidenziato nelle sue parole, sicuramente nel mondo del calcio fa, purtroppo, ancora notizia. Ma ciò che stupisce e indigna non è certamente la dichiarazione d’amore pubblica davanti a migliaia di tifosi, bensì ciò che è accaduto una settimana. Il giovane arbitro è stato infatti aggredito- come da lui riferito- nel giardino di casa sua a Colonia fa 3 uomini. Lesioni alla volto ma soprattutto tanta amarezza. Kaiser aveva già segnalato alcuni giorni prima alle autorità competenti alcune minacce e commenti decisamente preoccupanti giunti dopo la proposta pubblica, che ha dato inevitabilmente risalto alla sua vita privata. Secondo infatti non è stato un caso che l’aggressione sia avvenuta dopo l’aver raccontato a tutti la sua storia d’amore. Una scelta che purtroppo il giovane professionista avrebbe pagato a caro prezzo.