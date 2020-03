“Riapriamo. Perché non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus”: è l’appello a far ripartire al più presto le attività in Italia lanciato da Matteo Renzi in un’intervista ad Avvenire.

