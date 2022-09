“Lapidi rotte e loculi utilizzati come deposito di rifiuti, la vergogna del cimitero di Bonaria a Cagliari”

Il cimitero monumentale di Bonaria, a Cagliari, è avvolto nel degrado. Non è una novità, purtroppo, e non è stato fatto nessun intervento nemmeno nel periodo estivo, regalando ai vacanzieri che hanno deciso di spingersi sino ai piedi del colle uno spettacolo choc. La denuncia, con tanto di fotografie, arriva da Valerio Piga, responsabile sardo dei Difensori della natura: “Lapidi rotte ed abbandonate immerse nelle erbacce, sentieri sbarrati da transenne, loculi vuoti usati come deposito di rifiuti, frammenti di cemento o pezzi di ferro che spuntano da sotto l’erba, mura sgretolate, detriti ovunque. Un quadro di abbandono e di incuria per un patrimonio di interesse artistico che dovrebbe essere anche meta di turisti”, afferma Piga.

“Nulla sta facendo il Comune governato dalla destra per porre rimedio a questa vergogna”.