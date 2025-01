Gravissimo incidente questa mattina in un allevamento di Lanusei, zona Usulada. A causa del maltempo e del fortissimo vento, diverse coperture di un allevamento sono crollate schiacciando molti animali all’interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno lavorando dalle 8:30 di questa mattina per mettere in sicurezza la struttura e le coperte rimaste.