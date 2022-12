Lando Buzzanca, Mario Sconcerti, Sinisa Mihajlovic: in sole 48 ore la morte di tre grandi professionisti

Lando Buzzanca, Mario Sconcerti, Sinisa Mihajlovic. In sole 24 ore ne vanno un grandissimo attore, un enorme maestro di giornalismo, un mitico campione del calcio. La cronaca batte con disperazione ogni giorno notizie tristi, in un 2022 dalle “morti eccellenti”: il nostro passato e le nostre passioni, la nostra armonia messa a dura prova dagli addii alle persone che in tutti i campi abbiamo amato di più. Di oggi l’ultima scomparsa.

E’ morto a 87 anni Lando Buzzanca. L’attore era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Da settimane le sue critiche condizioni di salute erano note. Il medico personale raccontava che aveva perso 50 chili.

Parlermitano, Lando (all’anagrafe Gerlando) Buzzanca è figlio d’arte: esordisce a teatro e poi al cinema come comparsa nel colosso Ben Hur, poi viene scelto per una parte in Divorzio all’Italiana (1961) da Pietro Germi, che lo vorrà poi anche in Sedotta e abbandonata (1964) al fianco di Stefania Sandrelli. Mai amato dalla critica, è stato contestato in passato per le simpatie di destra e malvisto dal cinema di sinistra. Ma proprio esponenti di destra lo hanno criticato per la partecipazione alla fiction Mio figlio, che trattava di omosessualità, come ricorda il nostro giornale partner Quotidiano.net.