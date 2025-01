Cercavano soldi e oggetti di valore, sono scappati con un bottino di pannolini e merendine. Il singolare furto nella notte a Sassari, nella scuola dell’infanzia di via Bottego, nel rione popolare di Latte Dolce. I ladri sono entrati nell’edificio sradicando una porta a vetri, la scuola non è dotata di un sistema di allarme, e dopo aver inutilmente rovistato in aule e uffici si sono dovuti accontentare di portar via pacchi di pannolini e merendine. I danni all’edificio e agli arredi, secondo una prima stima sono limitati: indaga la polizia municipale per risalire ai responsabili. Ma i genitori e le famiglie dei piccoli esprimono la loro preoccupazione attraverso il comitato di quartiere: è la quarta volta che ladri e vandali entrano nell’istituto.