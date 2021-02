Lacrime a Maracalagonis per la morte di Paola Cocco: “Dopo l’incendio ha lottato per un mese all’ospedale”

Maracalagonis in lutto, a Radio CASTEDDU il ricordo da parte della sindaca Francesca Fadda di Paola Cocco che, dopo un mese, non è riuscita a vincere la sua battaglia. “Era una donna sempre molto allegra, si contraddistingueva per la sua forza, il suo coraggio. Ha tirato su una famiglia numerosa e dopo l’incendio ha combattuto in un letto di ospedale a Sassari e, anche lì, con la forza e il coraggio che l’hanno sempre contraddistinta.

Purtroppo, poi, è arrivata la triste notizia della sua morte; la accompagneremo domenica, ci sarò anch’io, come sempre per tutti i cittadini.

Sono in contatto con i figli quotidianamente, la figlia è una mia carissima amica coetanea. Sono presente, insomma, vivo il mio paese appieno e non potrei fare altrimenti”.

Un incendio un mese fa ha distrutto la sua casa, un vicino di casa è riuscito a mettere in salvo un vigile del fuoco e il figlio, disabile, di Paola.

Si sperava che non corresse troppi rischi ma la situazione è apparsa grave e purtroppo è giunta la notizia del suo decesso.

Risentite qui l’intervista a Francesca Fadda del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

