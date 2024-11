Laconi, una postazione di atterraggio per l’elisoccorso grazie al contributo dei cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Indispensabile per accorciare i tempi, inoltre, considerato che i presidi sanitari non sono proprio dietro l’angolo di casa. Hanno donato, in tanti, somme consistenti o materiale per realizzare una pista d’atterraggio: una postazione in regola, nella zona industriale del paese messa a disposizione dal comune, un approdo in sicurezza e veloce perché in questi casi il tempo risparmiato può letteralmente salvare una vita. Il promotore, Chicco Melis, ha lanciato l’idea abbracciata da tutti: in poco tempo è diventata realtà, e l’elisuperficie è pronta, a disposizione della comunità e dei centri limitrofi.