La vittoria di Alberto, giovane sardo paralizzato con una grave infezione: “Sarà operato urgentemente”

I dolori atroci, la febbre alta e la grave infezione che l’ha colpito da mesi, presto, potranno diventare solo un lontano e brutto ricordo per Alberto Bachis, il 34enne di Selargius, paralizzato dopo un incidente avvenuto due anni fa e alle prese con seri problemi di salute. Dopo l’appello lanciato da lui e dalla madre anche su Casteddu Online, “Operazione bloccata per il Covid, devo essere operato urgentemente alla gamba mai tempi sono lunghi: ho rischiato una setticemia”, arriva la svolta.

A comunicarla è la madre, Marisa Manca: “Il vice primario di ortopedia di Is Mirrionis Vincenzo Chiesura l’ha visitato tre giorni fa e ci ha messo in contatto con un ortopedico di un centro specializzato in osteomielite che si prenderà cura di mio figlio da gennaio, verrà a casa a visitarlo e lo metterà in lista per un intervento urgente, in Liguria”, spiega la donna al nostro giornale.

Una bella notizia, “siamo felicissimi”, aggiunge la donna. Il giovane, per molte settimane, è stato alle prese con febbre tra 39 e 40, è stato ricoverato a settembre al Brotzu e da ottobre segue una terapia a base di antibiotici per cercare di combattere contro un’infezione che gli ha aggredito la gamba sinistra. Ora, la svolta: e un giovane e una famiglia, “felici”, che possono tornare a sperare per il loro futuro.