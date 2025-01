La splendida voce di Quartu Diana Puddu annuncia con orgoglio un nuovo importante tassello del suo percorso artistico. La vincitrice di The Voice Senior pubblicherà infatti il suo primo singolo, in uscita il prossimo 17 gennaio: “Ci sono momenti nella vita in cui senti il bisogno di trasformare tutto ciò che hai dentro in musica. “Bon Voyage” è questo per me”, scrive Diana.

“È il mio primo singolo inedito, un pezzo di cuore che ho deciso di condividere con voi. Parla di partenze, di distacchi difficili, ma anche di speranza, di promesse e di ritorni. È una canzone che mi ha permesso di mettere nero su bianco le emozioni più vere, quelle che a volte non trovano parole”. E si rivolge direttamente ai tantissimi che ormai che la amano e la seguono con affetto: “Avete sostenuto la mia voce e la mia anima. Con ‘Bon Voyage’, spero di restituirvi qualcosa che possa accompagnare i vostri viaggi e le vostre emozioni, qualunque esse siano. Restate con me. Questo viaggio lo facciamo insieme”. Casalinga 60enne, Diana sta facendo di quello che è sempre stata la sua grande passione una professione con talento e caparbietà, sostenuta ogni momento dal marito Paride.