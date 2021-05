La tragedia di Verbania: funivia si spezza con 14 morti, tra loro due bambini e i fidanzati Silvia e Alessandro

La tragedia di Verbania: funivia si spezza con 14 morti tra cui due bambini e i fidanzati Silvia e Alessandro. Una tragedia terribile, muoiono anche due bambini e il simbolo di questo dramma sono forse i due fidanzati di Varese, Silvia e Alessandro, morti durante una gita in quella funivia che si è spezzata tra Stresa e Mottarone. Un bimbo di 9 anni è deceduto in ospedale, un altro di 5 è in gravi condizioni. La cabina sarebbe caduta in mezzo a un bosco, a 300 metri dalla vetta. Silvia Malnati, 27 anni, e Alessandro Merlo, 29 sono due delle 14 vittime già certe del tragico incidente. “La tragedia si è consumata quando si è staccata una cabina, al cui interno – stando a quanto riferito dalla sindaca di Stresa – c’erano 15 persone. E’ precipitata in un bosco. L’incidente a 100 metri dall’ultimo pilone, in uno dei punti più alti del tracciato. La cabina è andata distrutta, quasi del tutto accartocciata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e due eliambulanze. I racconti dei testimoni fanno tremare le vene ai polsi: alcuni escursionisti hanno sentito un forte sibilo e hanno visto la funivia retrocedere velocemente: quando è arrivata al pilone è stata sbalzata via, ha fatto due, tre balzi e poi si è fermata contro gli alberi. Nove corpi erano all’interno del relitto della cabina, gli altri sono stati trovati all’esterno”, rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net.