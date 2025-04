Non ci sarebbero altre auto o persone coinvolte nel tragico incidente in cui ha perso la vita Martina Porcu, la 20enne di Siurgus Donigala. La giovane è deceduta nel drammatico impatto della Golf sulla quale viaggiava sulla 128. Dai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri di Dolianova, quindi, Martina si trovava in auto con l’amico 25enne di Ortacesus, che ha poi chiesto aiuto all’amico di Suelli. Le indagini proseguono e sarà compito della Procura accertare ogni dettaglio del tragico incidente.