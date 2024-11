La tragedia di Giovanni, muore a Sassari dopo un incidente e due settimane di coma

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’uomo investito due settimane fa a Sassari non ce l’ha fatta. È morto oggi Giovanni Spano, 60 anni dopo due settimane di coma presso l’ospedale Santissima Annunziata. Il 60enne era stato investito da un’auto il 28 ottobre scorso mentre attraversava la strada in via Sulcis. Da subito in gravi condizioni, aveva un trauma cranico.

Trasportato in ospedale dagli operatori del 118 ma dal primo momento la possibilità di essere salvato dai medici era bassa. Il suo cuore ha cessato di battere. L’autista invece è ora indagato per omicidio stradale.