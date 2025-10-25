Voleva diventare un avvocato Beatrice Bellucci, la 20enne morta ieri sera nel terribile incidente su via Cristoforo Colombo a Roma.

Una Bmw con a bordo due ragazzi è finita contro la vettura sulla quale viaggiavano Beatrice e la sua amica che era alla guida.

Uno scontro tremendo, che non ha lasciato scampo alla giovanissima Beatrice, morta appena dopo l’arrivo in pronto soccorso. La sua amica e gli altri due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Appassionata di sport, Beatrice aveva gareggiato nel settore giovanile della Roma Volley club femminile ed era grande tifosa della Roma.

Sulla tragedia indagano le forze dell’ordine.