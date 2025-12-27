La giornata di festa post natalizia segnata da una tragedia familiare a Pistoia. Una donna di 58 anni ha visto dalla finestra la suocera 87enne che veniva investita da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri.
I soccorsi tempestivi intervengono sul posto per l’87enne, già aiutata dal conducente dell’auto vettura e da altri passanti. Poco dopo, la nuora inizia a sentirsi male e viene trasportata anche lei in ospedale.
Entrambe, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Sotto choc anche il conducente della vettura. Gli accertamenti sulla tragedia sono attualmente in corso.
