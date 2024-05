La stagione degli incendi è iniziata: interventi a Settimo San Pietro, Maracalagonis e Capoterra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dolosi o accidentali poco importa, quel che è certo è che una vasta porzione di vegetazione e campi coltivati è andata in fumo e preannuncia, così, il pericolo che, i prossimi mesi saranno bollenti e non solo per le alte temperature che caratterizzano l’estate. Le ultime segnalazioni giungono da Settimo e Maracalagonis, a darne comunicazione sono gli instancabili volontari di Vab Sinnai, sempre pronti in caso di necessità: Anche oggi non sono mancati gli incendi, per i nostri volontari tre interventi, stagione che si presenta sempre più pesante” ha espresso l’associazione. Una piaga difficile da estirpare quella degli incendi che, soprattutto da giugno a settembre, distruggono la natura già ferita dai roghi precedenti. Rimane in vigore la necessità di prevenire e di allertare le forze preposte tempestivamente se si dovesse avvistare un incendio: il pronto intervento è fondamentale per arginare i danni.