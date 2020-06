La splendida Luna Fragola nel cielo di Cagliari: un grande augurio di buona fortuna, è la Strawberry Moon. Lo scatto del giorno del bravissimo Davide Loi: “Il plenilunio di giugno viene chiamato “Luna Fragola” dai nativi americani Algonchini, in quanto in questo mese è il periodo di raccolta delle fragole. In Europa invece, l’ultima Luna piena primaverile viene detta Luna di Miele, ed è evidente la relazione con la più classica “luna di miele” che accompagna i matrimoni, fino a qualche decennio fa tradizionalmente celebrati per lo più proprio a giugno”.