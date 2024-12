Oggi, giovedì 5 dicembre, Il Gruppo Stochino insieme al Gruppo Abbi, hanno inaugurato in via Tempio a Lanusei, in provincia di Nuoro, la nuova insegna Tuttigiorni, il supermercato che garantisce convenienza ogni giorno senza ricorrere a volantini o offerte a scadenza.

Il negozio, il quarto in Sardegna, sarà aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 22:00 e offrirà anche una piacevole pausa di gusto grazie al bar operativo dalla colazione alla cena, ideale per un momento di relax durante o dopo la spesa in un ambiente accogliente e familiare.

Progettato con cura in ogni dettaglio, il punto vendita pone grande attenzione ai prodotti e ai produttori locali, promuovendo la stagionalità delle materie prime. I reparti freschi sono assortiti prediligendo fornitori del territorio, mentre nell’“Angolo Verde” i clienti possono trovare frutta e verdura di stagione, anche appena tagliate, con un’ampia selezione di insalate pronte – perfette per un pranzo veloce o uno spuntino sano – ideale per chi va di fretta ma desidera gustare prodotti freschi e genuini, senza rinunciare al gusto.

Conveniente, sostenibile e radicato nel territorio, Tuttigiorni adotta un modello commerciale che elimina il classico volantino e mantiene i prezzi sempre bassi ogni giorno, per tutto l’anno. La “spesa giusta” mette al centro la convenienza, grazie a un’ampia selezione di prodotti a marchio del distributore (MDD), tra cui Crai, Piaceri Italiani, La Rosa dei gusti e Cuore dell’Isola.

Questo assortimento, pensato per garantire il massimo risparmio senza rinunciare alla qualità, è un elemento distintivo del brand, che si impegna a offrire ai propri clienti soluzioni vantaggiose per ogni occasione.

Un elemento centrale del format è la dimensione locale, che rappresenta il cuore delle relazioni con clienti, fornitori e collaboratori. Ogni punto vendita instaura un legame profondo, sia economico che sociale, con la comunità, contribuendo concretamente al suo benessere.

Per la realizzazione del punto vendita di Lanusei, il Gruppo Stochino ha scelto di affidarsi a oltre 50 aziende sarde, con un investimento importante lasciato sul territorio. Una scelta che testimonia il forte legame e la volontà di creare un reale valore condiviso, sostenendo l’economia locale.

Questa vocazione sociale e ambientale si manifesta attraverso numerosi servizi pensati per coinvolgere attivamente la Community: dall’eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie, all’omaggio di 5 centesimi per chi utilizza borse della spesa portate da casa, fino ai carrelli realizzati con plastiche recuperate dal mare.

A guidare il negozio il Gruppo Stochino, imprenditori locali e partner storici del Gruppo Abbi, che hanno scelto per questa nuova apertura la loro città natale, località che li riporta alle radici, con la volontà di investire e portare un format innovativo, sostenibile e vicino alle esigenze di tutti.

Per rendere gli acquisti non solo convenienti ma anche piacevoli, sono stati introdotti una serie di servizi pensati per offrire una customer experience unica.

L’attenzione al consumatore e al suo stile di vita si riflette nella presenza di un nutrizionista, disponibile per fornire suggerimenti per una corretta alimentazione e nell’iniziativa “caffè con il direttore”, un appuntamento quotidiano dalle 9 alle 10, pensato per favorire il dialogo e raccogliere idee e consigli.

Tra i plus che arricchiscono il format, disponibili anche in questo punto vendita, figurano la possibilità di stampare ed effettuare fotocopie, le ricariche telefoniche e l’accettazione dei principali buoni pasto.

Per festeggiare l’apertura del nuovo punto vendita, Tuttigiorni offrirà a tutti i clienti 40 euro di buoni spesa e la possibilità di partecipare al concorso “Indovina di quanto abbiamo abbassato i prezzi” che mette in palio la possibilità di vincere fino a un anno di spesa gratis per tutta la famiglia.

L’iniziativa nasce per rendere ancora più coinvolgente la nuova esperienza di spesa, confermando la fiducia dell’azienda nella propria offerta. I partecipanti che indovineranno la percentuale corretta, scegliendo tra le tre opzioni proposte dal brand, avranno la possibilità di partecipare al sorteggio per vincere l’equivalente di un anno di spesa gratuita.

Per partecipare, basta visitare il sito: tuttigiorniconcorsolanusei.leevia.com

<< Per la nostra famiglia Lanusei rappresenta molto di più di un semplice luogo: è la nostra terra, il posto dove siamo cresciuti e a cui siamo profondamente legati. Dopo venti anni di esperienza imprenditoriale in Sardegna, il sogno di mio padre, e ora il mio, era quello di poter restituire qualcosa di importante alla nostra comunità, creando nuove opportunità per i giovani che, come me, credono nel futuro di questa meravigliosa terra. Per questo motivo, siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo punto vendita Tuttigiorni a Lanusei, un’occasione per contribuire concretamente alla crescita del territorio, offrendo un servizio di qualità e valorizzando le imprese e le eccellenze locali >> ha commentato Federico Stochino, Amministratore Delegato di STC Food ramo Retail.

<< L’inaugurazione del nuovo punto vendita Tuttigiorni a Lanusei rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita e innovazione. Siamo orgogliosi di portare nel cuore dell’Ogliastra un format che unisce convenienza, attenzione al territorio e un’esperienza di spesa pensata per migliorare la quotidianità dei nostri clienti.

Tuttigiorni non è solo un supermercato, ma un modello che punta a radicarsi nella comunità, valorizzando i produttori locali e promuovendo pratiche sostenibili. L’apertura di Lanusei è un segno concreto del nostro impegno nel garantire qualità e risparmio, senza mai rinunciare ai valori che ci guidano: umiltà, sostenibilità, territorio e persone >> ha dichiarato Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo Abbi.