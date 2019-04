La solidarietà della Brigata Sassari per le ragazze madri del centro Caritas di Primavalle

Una raccolta fondi volontaria per sostenere le ospiti della casa di accoglienza in cui operano le suore Missionarie della carità, l’ordine religioso fondato da Madre Teresa di Calcutta. E’ l’obiettivo che a pochi giorni dalle celebrazioni per la Pasqua si sono dati i militari della Brigata “Sassari”, l’unità dell’Esercito impiegata nell’operazione “Strade sicure”