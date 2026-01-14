Carne senza etichette, prodotti scaduti e lavoratori senza la formazione obbligatoria. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Arbus durante un controllo mirato in un esercizio pubblico del centro cittadino, condotto con il supporto dei reparti specializzati del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

Le verifiche hanno fatto emergere diverse irregolarità. I militari del NAS hanno scoperto prodotti privi di indicazioni sulla provenienza e sulla tracciabilità, facendo scattare una multa da 1.500 euro. Ancora più grave la gestione degli alimenti: assenti le corrette procedure di controllo, con la presenza di cibi scaduti. Il titolare è stato sanzionato per altri 2.000 euro ed è stato costretto a smaltire circa 30 chili di carne e pesce non idonei al consumo.

Problemi anche sul fronte della sicurezza dei lavoratori. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha accertato che il personale non aveva ricevuto la formazione obbligatoria su salute e sicurezza. Per questo motivo il commerciante è stato segnalato all’autorità giudiziaria e sanzionato con un’ammenda di circa 1.850 euro.