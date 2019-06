La sfida reggaeton di Miguel e Rey: “Dai rioni popolari di Cagliari e Quartu alla Germania”

Arrivano da due dei più “famosi” rioni popolari cagliaritani e quartesi: Santa Teresa e Santo Stefano. Samuele Stocchino, 23 anni, e Nicola Giambroni, ventinove, dallo scorso gennaio formano “El duo del futuro” e, con dieci canzoni tutte al ritmo di reggaeton hanno già conquistato premi importanti e, soprattutto, la partecipazione ad una serata musicale alla discoteca Caribbean Paradise di Munster, in Germania. La loro sfida principale la vincono giorno dopo giorno: “Veniamo da due quartieri ‘difficili’, dove è facile finire in brutte situazioni. Ma, usando la testa, è possibile costruirsi un futuro migliore”, spiegano. Il loro studio musicale, ricavato nella camera da letto di Giambroni, è super tecnologico: c’è una mini cabina di registrazione, poi mixer e microfoni: “Vogliamo far conoscere a tutti i veri ritmi del reggaeton, la nostra ultima canzone, ‘Perrea’ , è molto ritmata e costruita interamente sui ritmi latini”, spiegano.

Due vite che si incontrano, quelle di Samuele e Nicola. Il primo vive nel rione quartese di Santo Stefano, “provengo da una famiglia umile ma che mi ha fanno conoscere i giusti valori, mi sono buttato a capofitto sulla musica per distrarmi da tutto ciò che mi circonda”. Le note musicali come “antidoto” a possibili strade sbagliate, insomma. Nicola, invece, è un pirrese doc: “Ho una figlia di quattro anni, sinora ho fatto tutti i tipi di lavori, anche il venditore di frutta e verdura per strada. A un certo punto ho deciso di darmi una regolata e far conoscere a tutti ciò che volevo fare da sempre, il cantante. Nei rioni popolari c’è, fortunatamente, anche chi ti sostiene moralmente”. Il 29 giugno prossimo primo concerto fuori dall’Italia: “Alla discoteca Caribbean Paradise di Munster, un dj ha ascoltato le nostre canzoni e ci ha procurato la serata. Speriamo che sia solo la prima di tante tappe nuove”. Il consiglio che danno ai tanti giovani che si trovano in difficoltà e che non riescono a ‘disegnarsi’ un futuro? “Non arrendetevi mai, fatevi aiutare anche dalla musica: il reggaeton ha il ritmo giusto per ritrovare l’allegria”. Che, di questi tempi, non è poco.