La Sardegna sfregiata senza sosta dagli incendi: 70 roghi da inizio luglio, campagne devastate

Settanta incendi in appena cinque giorni, contando solo quelli grossi e segnalati alle autorità, hanno devastato varie zone della Sardegna. Un inizio luglio da bollino rosso sul fronte della lotta al fuoco nell’Isola, con il corpo forestale sempre più impegnato al pari dei volontari. Dal cielo arrivano i Canadair e gli elicotteri, con un nutrito gruppo di volontari che hanno già dato la loro disponibilità ad arrivare dal nord dell’Italia per dare una mano , in quello che è un vero e proprio gemellaggio tra la Sardegna e la Lombardia. Solo oggi diciannove incendi, e le temperature non erano nemmeno tanto elevate come un paio di settimane fa. In tre casi è stato necessario, per domare il fuoco e evitare guai a case, mezzi o persone, l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Solo così è stato possibile avere la meglio sulle fiamme e iniziare, purtroppo, la dolorosa conta degli ettari divorati dal fuoco.

Nel dettaglio: Incendio in agro del Comune di Bonorva (SS), località “M.giu Nurapè” il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di Bonorva (SS), coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela (SS). Sono intervenuti sul posto per lo spegnimento a terra, tre squadre antincendio dell’Agenzia Forestas di Giave-Cossoine, Thiesi e Ardara, i Barracelli di Bonorva e i Volontari della protezione civile di Mores. Le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono concluse alle ore 13:51. Incendio in agro del Comune di Serri (CA), località “Tacquara” il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla basi operative del CFVA di Villasalto e San Cosimo Lanusei, Sono intervenuti inoltre, per lo spegnimento a terra, quattro squadre dell’Agenzia Forestas: Isili, Villanovatulo e due di Seulo, i volontari della Protezione Civile “Sarcidano” di Isili . Le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 14:52. Incendio in agro del Comune di Nuoro, località “Pratosardo“, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di Nuoro. Sono intervenute, per lo spegnimento a terra, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Nuoro e i volontari della Protezione Civile di Nuoro “ProtCiv Nuorese” e “Org V.A.B.”. Le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono concluse alle ore 16:19.