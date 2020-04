La Sardegna riapre, ripartiranno anche il turismo e il lavoro: il merito è dell’esemplare comportamento dei cittadini

La Sardegna riapre, e riparte anche il turismo: il merito è dell’esemplare comportamento dei cittadini. Nel giorno in cui Solinas annuncia per giugno la riapertura di porti e aeroporti, l’apertura in anticipo dei parrucchieri dietro l’angolo, e soprattutto ci sono solo tre contagi e nessun morto in tutta l’Isola, emerge una certezza: è la vittoria dei sardi che sono rimasti a casa, che hanno rispettato le distanze in quasi due mesi di sacrifici enormi. Perchè qui la sfida è ormai quasi vinta: una percentuale più che minima della popolazione, lo 0,07 per cento, è stata infettata dal virus. Il prezzo da pagare in termini di libertà è stato più alto che per altre Regioni italiane: se non ci fosse stato il dilagare dei casi a Sassari, la mancanza dei dispositivi per medici e infermieri nella prima fase dell’epidemia, da subito saremmo stati una Regione quasi Covid free. Dovremo ancora stare attenti, non è ancora neppure iniziata la fase due: rispettare le distanze, ma intanto tante vite umane sono state salvate e sono quelle in primis dei nostri anziani, proprio grazie al nostro comportamento.

La Sardegna riapre e quindi anche l’economia dell’estate potrebbe ripartire, anche se non possiamo aspettarci i numeri trionfali degli anni scorsi: verranno meno turisti e saranno tracciati con una App e dovranno presentarsi con certificato in mano, tampone negativo e test sierologico. Ma verranno in un’Isola che sarà Covid Free, che proprio per questo può attirare oltre che per la sua bellezza per un altro fattore strategico: la forza grandiosa della salute, quel mix magico che ci accompagna da sempre e che ha dato vita anche alla longevità. Non ci ha protetto solo il mare ma anche le nostre decisioni, la nostra fierezza, il nostro orgoglio, la nostra resistenza. Presto potremo riprenderci tutto quello che ci sta più a cuore, e questa volta capiremo quanto sia davvero prezioso.

Ma se finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel del Covid, il merito è appunto della grandissima umanità dei sardi. Il lockdown è stato rispettato in maniera esemplare, non si sono praticamente mai registrati casi di intolleranza nell’isola. Pochi sono stati i multati, ne sono una testimonianza le città vuote la notte. E questa immagine di piazza Costituzione, scattata dal nostro cronista Paolo Rapeanu nel primo giorno di chiusura, forse passerà alla storia per come i cagliaritani hanno dimostrato di essere una grande comunità.

