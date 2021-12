La Sardegna peggio della media nazionale: contagi Covid a +43,7% in una settimana

La Sardegna fa peggio che il resto d’Italia e registra un’impennata dei contagi del 43,7% negli ultimi sette giorni a fronte di un aumento nazionale del 42%. Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre i casi attualmente positivi per Covid-19 in Sardegna salgono da 210 a 261 per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 43,7% rispetto alla settimana precedente, quando l’incremento era stato del 17%.

Raddoppia ancora, per la seconda settimana di fila, l’incidenza nella città metropolitana di Cagliari (da 69 a 123), stabile il Nuorese (120). Seguono Oristano con 118 per 100mila abitanti, Sassari e Sud Sardegna con 92.

Per fortuna, è l’unica buona notizia in questo quadro inquietante, restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (6%), anche se in aumento di qualche punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente.