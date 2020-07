La Sardegna in vetrina nella tv francese, via alle riprese del game show “Foeterien”

Primi sopralluoghi in vista della registrazione delle puntate di “Foeterien” in Sardegna, noto game show della tv francese. Le bellissime grotte di Is Zuddas e a Pani Loriga questa mattina, in previsione della registrazione a Santadi, hanno ospitato gli addetti ai lavori. Il 17 agosto partiranno le registrazioni per la nona edizione del programma, completamente realizzata in lingua bretone, che ha lo scopo di promuovere il turismo francese in giro per il mondo. Si inizierà da Cagliari per concludersi a Castelsardo e protagonista di una delle sei puntate sarde sarà appunto Santadi, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico e archeologico.