La Sardegna brucia: spenti oggi sette incendi

Sono ben sette gli incendi che hanno richiesto oggi l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale in Sardegna. Nel comune di Triei, località “Selarcone” è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Baunei, e coadiuvato da 1 squadra di Forestas. L’incendio ha interessato circa 2.7 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11:06. Fiamme a Sassari, località “Sa Pedra Bianca”, l’incendio ha interessato circa 24 ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:55.

Ancora: a Uta, località “Guardia Lada”, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di Pula. A Fonni in località “Durani” è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteristica di Sorgono L’incendio ha interessato aree agricole per una superficie di circa 2 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:41. Nel comune di Villagrande, in località “Baus”, le fiamme hanno ha interessato pascoli arborati e cespugliati per una superficie di circa 21ettari Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:02. Altri roghi a Ottana e Gonnostramatza.