Bartolazzi dice che per risparmiare, vista la coperta cortissima e la situazione che al Sudan gli fa un baffo (ma come dargli torto su questo), in Sardegna bisogna stoppare la somministrazione delle costosissime cure oncologiche ai malati di cancro ultraottantenni. E apriti cielo. Associazioni e malati in rivolta, bufere social, attacchi a tutto spiano all’assessore oncologo che ancora nessuno ha capito se ci è o ci fa.

Al Pd non è sembrato vero di poter avere un’altra occasione per prendere le distanze e provare a riappropriarsi di un minimo di ruolo e identità, quella a cui da qualche anno ha rinunciato per schiacciarsi totalmente sui 5 stelle, a cominciare dalla candidatura della attuale presidente Todde a suo tempo imposta da Roma per finire al candidato sindaco di Nuoro ancora una volta imposto dai 5 stelle. E dunque, il Pd: dopo aver disertato la giunta delle nomine dei commissari alle asl, coglie nuovamente la palla al balzo per allungare ancora un pò il passo sulla strada del consenso, facilissimo in questo caso.

“Sostenere che sia difficile somministrare terapie e farmaci innovativi ai pazienti over 80, perché troppo costosi, equivale a introdurre un criterio anagrafico discriminatorio, in aperto contrasto con il principio costituzionale dell’universalità del diritto alla salute ed in contrasto con il ruolo del medico”, dice il Pd. “La salute non può essere messa a rischio per esigenze di bilancio. Davanti al diritto alla cura delle persone, bisogna esperire ogni tentativo e ricercare con attenzione delle soluzioni efficaci e mirate che tutelino i più fragili. Ogni paziente ha diritto alla cura, indipendentemente dall’età. Il gruppo del Partito Democratico continua il proprio impegno affinché sia garantito il diritto fondamentale all’accesso alle cure. La nostra priorità è la prevenzione, l’accesso equo alle terapie e l’efficienza della spesa, non il taglio indiscriminato”.