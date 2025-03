È stata una lunga notte di ricerche quella vissuta dai carabinieri delle Stazioni di Muravera, Villasimius e dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nel ritrovamento di una coppia di anziani coniugi di 96 e 86 anni, dispersi nelle campagne del Sarrabus dopo essere usciti nel pomeriggio alla ricerca di asparagi.

L’allarme è scattato in serata, quando gli anziani, sorpresi dal calare del buio e incapaci di ritrovare il sentiero del ritorno, hanno contattato il numero di emergenza 112, chiedendo aiuto con voce provata ma lucida. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo: i carabinieri hanno avviato le ricerche battendo palmo a palmo le zone più impervie dell’agro di Muravera, senza lasciare nulla al caso.

Per ore, i militari hanno setacciato la macchia mediterranea, percorrendo sentieri sterrati e canali di irrigazione, fino a quando, intorno alle 22:45, finalmente sono riusciti a localizzare la coppia. Il 96enne, nel disperato tentativo di ritrovare la strada di casa, era finito dentro un canale di irrigazione delle opere di bonifica, impossibilitato a risalire a causa della stanchezza e dell’età avanzata. I carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto, lo hanno sollevato e tratto in salvo, mentre la moglie, stremata, li attendeva poco distante.

Un momento di grande sollievo e commozione ha pervaso i militari, che per ore avevano temuto il peggio. La coppia, pur provata dalla lunga permanenza all’addiaccio, è stata trovata in apparente buone condizioni di salute. Per precauzione, entrambi sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Muravera, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, grazie alla determinazione e all’incessante impegno dei carabinieri, che non hanno mai smesso di cercare i due anziani fino a quando non sono stati riportati in salvo.