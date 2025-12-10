Raccolta della plastica a rischio anche a Cagliari

Negli ultimi giorni la raccolta degli imballaggi in plastica sta incontrando nuove criticità. Come già accaduto alcune settimane fa, gli impianti convenzionati che trattano il materiale non sono più in grado di accogliere ulteriori quantità di plastica.

Questa situazione rischia di ripercuotersi direttamente anche sulla città di Cagliari. Il servizio di raccolta potrebbe infatti non essere garantito nei prossimi giorni, con possibili ritardi o sospensioni temporanee. Il Comune sta monitorando la situazione, ma al momento non è possibile assicurare la regolarità del servizio.

Il problema non riguarda soltanto il territorio locale, ma coinvolge l’intera filiera nazionale della gestione degli imballaggi in plastica. Le difficoltà strutturali sono state ufficialmente segnalate anche al Ministero dell’Ambiente e alla Regione autonoma della Sardegna, per individuare soluzioni rapide e sostenibili.