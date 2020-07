La rabbia di giostrai e ambulanti sardi: “Tante spese e casse vuote, dove sono i soldi promessi?”

Una protesta senza fine, con una nuova tappa a Cagliari, sotto il palazzo del Consiglio regionale, quella organizzata dagli ambulanti senza lavoro da mesi a causa del Coronavirus. Giostrai, paninari, torronai: le categorie lavorative tipiche di sagre e feste, annullate ancora per molti mesi, urlano tutta la loro rabbia contro quei fondi regionali che non sono stati ancora approvati. La situazione è di attesa, lo slittamento di un primo voto favorevole dentro il palazzo di via Roma c’è già stato, prossima data utile il 13 luglio prossimo. Una situazione definita “tragica e assurda” dagli organizzatori della manifestazione, Ambulantando/Css. “La Regione deve intervenire subito, in caso contrario ribalteremo i tavoli, nel senso che continueremo a protestare per ricordare ai politici che, se sono lì, è perchè li abbiamo votati. Il decreto legge 162, predisposto dalla Giunta e dagli assessori Alessandra Zedda e Gianni Chessa, è stato rinviato su richiesta di Pd e M5S”.

