La rabbia dei residenti di Sant’Elia: “Da una settimana non passano a svuotare i nostri mastelli”

Lattine e bottiglie di vetro in quantità dentro i maxi mastelli condominiali utilizzati dalle decine di famiglie che vivono in piazza Lao Silesu, nel rione cagliaritano di Sant’Elia. “Da almeno una settimana, ed è già la seconda volta che capita, gli incaricati della De Vizia non sono venuti a svuotarli”, questa la denuncia degli abitanti, che hanno contattato la nostra redazione. “Abbiamo provato a telefonare più volte sia alla società che si occupa della raccolta dei rifiuti sia al Comune, hanno detto che avrebbero provveduto in tempi brevi ma, invece, non è stato fatto nulla”. L’sos dei residenti arriva proprio nel giorno in cui l’amministrazione comunale ha diramato i dati legati alle spese per le pulizie straordinarie, effettuate nel rione, per colpa degli incivili che abbandonano buste e buste di spazzatura ai bordi delle strade: “Sessantamila euro spesi, mentre nel Borgo Vecchio la raccolta differenziata procede benissimo”.

“Noi non siamo ‘caddozzi’, viviamo qui a Sant’Elia e vogliamo mantenere pulito il nostro bellissimo quartiere. Però”, attaccano i residenti di piazza Lao Silesu, “visto che paghiamo anche noi la Tari, vogliamo che lo svuotamento dei mastelli avvenga nei giorni e negli orari prestabiliti, è già la seconda volta che il ritiro della spazzatura salta per motivi a noi sconosciuti”.