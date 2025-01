Mesi duri, lunghi e difficili per la Principessa Kate e tutta la famiglia reale inglese. Come noto, la principessa del Galles ha affrontato il cancro e le relative con massima riservatezza, annunciando poco tempo fa la fine delle cure chemioterapiche. Oggi, Kate ha deciso, sempre tramite i canali ufficiali, di condividere con il Mondo un’altra splendida splendida notizia: “È un sollievo essere in remissione e resto concentrata sulla guarigione”- scrive la Principessa. “Come chiunque abbia avuto il cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi ad una nuova normalità”. Queste parole sono a corredo di una foto scattata oggi proprio al Royal Marsden che l’ha avuta in cura in tutti questi mesi e che Kate vuole ringraziare: “Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno”, e continua: “Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al mio fianco e a quello di William mentre affrontavamo ogni situazione.



Non avremmo potuto chiedere di più. L’assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali”.Un sollievo per la famiglia della giovane Principessa e tutta la Corona, che vede il suo futuro proprio nella figura di Kate e William, che ricopriranno il ruolo di sovrani.