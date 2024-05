La polizia lo ferma per un controllo e scopre che è ricercato per femminicidio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La fuga di un uomo ricercato per femminicidio è terminata oggi qui in Italia, a Genova. La polizia ferroviaria della stazione di Brignole stava svolgendo i normali controlli quando ha fermato un uomo che si stava allontanando in tutta fretta. Gli agenti hanno voluto quindi capire la posizione dell’uomo.

Il soggetto in questione, un 44enne francese di origini algerine residente ad Antibes, aveva a suo carico un mandato d’arresto europeo per femminicidio. Il 44enne avrebbe infatti ucciso la sua compagna qualche giorno fa, l’11 maggio, quando aveva contattato la polizia dicendo che non aveva più notizie della sua fidanzata. Poi, però, la donna è stata ritrovata senza vita nell’appartamento della coppia, mentre dell’uomo si erano perse le tracce. Il lavoro di squadra del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia e del Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia hanno chiarito che l’uomo era arrivato a Genova per poi imbarcarsi verso l’Algeria. In stato di fermo a Genova, l’uomo sarà estradato in Francia.