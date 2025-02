Piazza Garibaldi, tra storia e presente.

Piazza Garibaldi, un luogo che racchiude in sé secoli di storia, cultura e vita quotidiana. La storia della piazza è legata a quella della città stessa. Le sue origini risalgono al periodo medievale, quando l’area faceva parte del sistema difensivo della città. In origine, l’area era conosciuta come “Piazza del Mercato“, un nome che rifletteva la sua funzione principale di centro commerciale della città, dove si svolgevano i mercati settimanali. La piazza assunse il nome di Garibaldi nella seconda metà del XIX secolo, in seguito all’Unità d’Italia. Questa intitolazione non è casuale, ma sottolinea il rapporto tra la nostra isola e Garibaldi, che ne fú talmente affascinato da trascorrerci gli ultimi anni della sua vita.

Oggi la realtà della piazza è ben diversa: muri imbrattato, degrado, sopratutto nella zona dedicata ai bambini. Molti senzatetto la usano come “appoggio” non sapendo dove andare. La piega che sta prendendo sembra simile a quella di piazza del Carmine. È fondamentale che l’amministrazione intervenga per porre un freno a questa deriva ed evitare che Cagliari perda un altro pezzo della sua storia.