La nazionale di Badminton a Cagliari: turismo sportivo e un video promozionale realizzato con i droni. Ecco gli atleti che giocano nei monumenti di Cagliari: “Oggi è stato realizzato un video promozionale della città con l’ausilio di droni che farà il giro di tutta l’Italia.

Grazie a tutto lo staff per avere scommesso sul nostro territorio. Puntiamo su un turismo integrato a 360 gradi; in questo caso turismo sportivo. Importante opportunità che non ci siamo fatti sfuggire”, il commento dell’assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia.