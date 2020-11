La moglie muore per Covid al Ss. Trinità, lui si suicida: dramma in Sardegna

Dramma in una città del sud della Sardegna. Un uomo di 71 anni si è suicidato con un colpo di fucile. La conferma del tragico gesto arriva dai carabinieri. L’anziano era positivo al Coronavirus, così come tutta la sua famiglia. Ieri, la moglie, è morta per complicanze legate al Coronavirus all’ospedale Santissima Trinità a Cagliari. Qualche ora fa, il drammatico gesto: l’anziano ha deciso di togliersi la vita.