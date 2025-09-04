Si è spento a 90 anni Giorgio Armani. Soprannominato da tutti “Re Giorgio”, lo stilista ha cambiato per sempre lo stile della moda non solo italiana ma internazionale.

Sobrietà, classe, gusto unico per materiali e linee essenziali senza tempo che in tanti hanno sempre ammirato e cercato di imitare. Tantissime le celebrities che hanno desiderato essere vestite dalla sua arte, da Sofia Loren a Julia Roberts e Cate Blanchett.

Armani era stato ricoverato lo scorso giusto e per la prima volta quest’anno non ha presenziato alla Milano Fashion Week.

Foto del nostro partner QN