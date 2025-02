La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale per le regionali in Sardegna: subito al voto, dicono i salviniani giocando d’anticipo e spiegando che, alla luce della vicenda Todde, con la decadenza decretata dai giudici del collegio di garanzia elettorale della corte d’appello di Cagliari, bisogna accelerare il ritorno alle urne. L’udienza del tribunale sul ricorso della presidente Todde contro l’ordinanza è fissata al 20 marzo.

“Il consiglio federale della Lega si è aperto con l’intervento del coordinatore regionale della Sardegna, Michele Ennas. Il partito ribadisce la richiesta di nuove elezioni regionali per rispetto dei cittadini, della legalità e della trasparenza. La Lega in Sardegna è pronta, come ribadito durante il consiglio federale: nei prossimi giorni sono in programma una serie di manifestazioni. L’obiettivo è andare alle urne in tempi rapidi, vincere e raddoppiare iscritti ed eletti”, dicono i leghisti.