“Il suo esempio e il suo impegno resteranno vivi nel ricordo di chi lo ha conosciuto e nel bene che ha saputo fare”. Tanti messaggi di cordoglio per Farci, in queste ore si è appresa la notizia della sua scomparsa.

“È difficile trovare parole quando viene a mancare una persona che ha scelto di donare il proprio tempo, le proprie energie e il proprio cuore agli altri, incarnando ogni giorno i valori di umanità, solidarietà e servizio che sono alla base della Croce Rossa” comunica Cri comitato di Cagliari.

“Ciao Giancarlo, grazie per tutto quello che hai donato.

Riposa in pace”.