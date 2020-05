La coppia di Bologna innamorata della Sardegna: il marito muore per il virus, non torneranno più

di Francesco Piras

Per Capodanno ho passato alcuni giorni a Roma.

Mentre ero nella lunghissima fila per entrare nei musei Vaticani, ho conosciuto una coppia bolognese di 60 anni, appena hanno saputo che ero Sardo, sono saltati dalla gioia.

Mi hanno detto che amavano la Sardegna, e che erano indecisi dove passare il primo dell’anno se tra la Capitale o Cagliari, mi hanno detto che sarebbero stati nella nostra terra per Pasqua.

Così ci siamo scambiati i numeri di telefono, perché la casualità ha voluto che hanno conoscenze a Capoterra, e così ci siamo promessi di risalutarci.