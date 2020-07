La cometa Neowise dal belvedere di Nebida nello strepitoso scatto di Andrea Skull

RACCONTA LA SARDEGNA PIU’ BELLA – Lo scatto di Andrea Skull: “Per una settimana l’ho inseguita e l’ho osservata. Per tre volte sono andato nella stessa zona, nell’attesa di trovare il momento e il punto giusto per immortalare il suo passaggio. La cometa Neowise si mostra sul Belvedere di Nebida, in direzione Nord Ovest poco dopo il tramonto. Uno spettacolo unico che gratifica gli occhi e il cuore di chi la guarda e che ripaga tutte le mie fatiche”