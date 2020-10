La cagliaritana Benedetta Casciano è Miss Universe Italy Sardegna 2020

Cagliaritana, 19 anni, alta 178 cm, tratti mediterranei. È Benedetta Casciano la Miss Universe Italy Sardegna 2020. Amante del fitness, modella nel tempo libero, universitaria, rappresenterà la Sardegna alla prefinale nazionali che si terranno a Roma il 24 ottobre.

Benedetta Casciano insieme ad altre 4 miss staccheranno il biglietto per la prefinale nazionale di Miss Universe Italy 2020 che si terrà a Roma sabato 24 ottobre. Presso il Teatro Doglio si è svolta la finale regionale del concorso di bellezza più prestigioso al mondo “ Miss Universe Italy”. Il pubblico presente, rispettando le linee guida anti-Covid, ha apprezzato con grande partecipazione alla serata ammirando le 20 miss provenienti da tutta la Sardegna.

Le Miss partecipanti che si sono contese questo ambito titolo per accedere direttamente alla prefinale nazionale, hanno sfilato in abito elegante, costume da bagno e body del concorso. La giuria, presieduta da Edoardo Tocco, e coadiuvatoa da ospiti ed esperti di bellezza, ha eletto le seguenti miss:

1^ Miss Universe Italy Sardegna Benedetta Casciano, 19 anni di Cagliari alta 178 cm

2^ Classificata Alessia Sanseverino, 19 anni di Quartu Sant’Elena alta 178 cm

3^ Classificata Francesca Adamu 22 anni di Quartucciu alta 174 cm

4^ Classificata Maria Urban 18 anni di Cagliari alta 177 cm

5^ Classificata Laura Chironi 20 anni di Nuoro alta 170 cm

Per questa edizione è stata premiata anche una miss minorenne con titolo di Miss Academy Sardegna 2020, che non partirà per le nazionali, ma avrà modo di iniziare questo percorso in attesa dell’età maggiorenne: Beatrice Acca 15 anni di San Sperate alta 178 cm. Hanno allietato la serata la giovanissima cantante Ylenia Lai.

Ha presentato l’esordiente Bianca Fusco, mentre le coreografie sono state eseguite da Francesca Scanu. Il concorso è organizzato dalla Venus Dea, concessionario esclusivista per la Sardegna