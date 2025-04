La Cagliari sempre più sporca di Zedda che aumenta la Tari: ci mancavano solo la signora, il topo e l’ambulanza. Una scena di straordinaria sporcizia in una città allo sbando nei rifiuti e nel traffico. Una donna aggredita da un grosso ratto soccorsa dall’ambulanza. Il sistema dei mastelli è una vergogna anche per l’immagine turistica: Zedda lo ha inventato nel 2020, e Zedda ,lo ha confermato al suo ritorno nel 2024 aumentando sia la tassa che i mastelli. E quei pastelli aperti e abbandonati in strada piacciono moltissimo a topi e blatte, che ringraziano sentitamente.

La signora, il topo e l’ambulanza. Sembra una barzelletta ma non lo è. Pirri, anziana aggredita da un grosso ratto: la donna ha cercato di allontanare l’animale col bastone e, alla fine, è purtroppo caduta a terra. Soccorsa da alcuni passanti, è stato richiesto l’intervento del 118.

A raccontare l’accaduto è una cittadina che ha assistito al fatto mentre transitava in via Toti: “Una scena inquietante”.

È accaduto verso le 7,30 di questa mattina. Dopo aver messo in una sosta di fortuna la vettura, “la donna era già caduta a terra e non riusciva ad alzarsi, nel mentre sono accorse altre persone che hanno prontamente chiamato il 118. Mi sono dovuta allontanare per spostare l’auto perché disturbava, spero che la signora non si sia fatta male”. Un intervento di derattizzazione è l’ipotesi avanzata dai residenti al fine di evitare altre situazioni del genere.