Le campagne di Sennori, in località Su Anzu , già assediate da scarichi incontrollati di rifiuti di ogni genere, iniziano a ritrovare il loro stato originario.

Dopo ben due istanze di bonifica ambientale ( 24 ottobre 2022 e 1 ottobre 202 4 ) effettuate dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico, è stata avviata un’incisiva azione di rimozione dei detriti da edilizia, bottiglie, imballaggi, plastica che campeggiavano in mezzo alla vegetazione.